Verkehrs-Ministerin Leonore Gewessler will es den Gemeinden erleichtern, im Ort Tempo 30 einzuführen. Dazu hat sie einen neuen Gesetzes-Entwurf vorgelegt. So soll der Gemeinde-Rat künftig die Geschwindigkeits-Grenze in besonders sensiblen Zonen selbst festlegen können. Besonders sensible Zonen sind zum Beispiel Straßen in der Nähe von Kindergärten oder Pflege-Einrichtungen. Bisher mussten die Gemeinden nachweisen, dass die Verringerung der Verkehrs-Geschwindigkeit erforderlich wäre.

Viele Unfälle

Im Vor-Jahr wurde in Österreich im Schnitt alle 20 Minuten ein Mensch bei einem Verkehrs-Unfall im Ortsgebiet verletzt.