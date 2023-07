Immer mehr Jugendliche werden im Internet erpresst. Unbekannte Täter drohen Nackt-Fotos der Betroffenen im Internet zu veröffentlichen, wenn nicht ein bestimmter Geld-Betrag überwiesen wird. Um an die Fotos zu kommen, geben sich die Täter als eine andere Person aus.

Die unbekannten Täter erstellen ein falsches Profil auf sozialen Medien, wie Snapchat oder Instagram. Sie geben sich zum Beispiel als eine junge Frau aus und flirten mit dem Jugendlichen. Von dem falschen Profil werden Nackt-Fotos geschickt. Daraufhin schicken die Jugendlichen ebenfalls Nackt-Fotos. Mit diesen Fotos werden die Jugendlichen erpresst.

Betroffen sind Buben und Mädchen, besonders von 13 Jahren bis ins junge Erwachsenen-Alter.

Mehr Erpressungen

Laut "147 Rat auf Draht" nehmen die Erpressungen im Internet zu. "147 Rat auf Draht" ist eine Telefon-Beratung für Jugendliche in Krisen-Situationen oder mit Problemen.

Sexuelle Belästigung und Hass-Postings

Sexuelle Belästigung im Internet ist ebenfalls ein Thema, das viele betrifft. Kinder oder Jugendliche werden im Internet sexuell belästigt. Ihnen werden zum Beispiel unangemessene Fotos geschickt. Durch diese Kontakte kann es auch dazu führen, dass Kinder oder Jugendliche in der echten Welt sexuell missbraucht werden.

Die Anti-Diskriminierungs-Stelle Steiermark berichtet, dass auch die Hass-Postings zugenommen haben.

Hilfe

Wichtig ist: Bei Internet-Profilen sollte man aufpassen. Wenn man eine Person nicht kennt, sollte dieser Person nicht leicht vertraut werden. Besonders nicht, wenn intime Fotos verlangt werden.

Ebenfalls gilt: Wenn Nackt-Fotos gepostet werden, sollte man es der Internet-Plattform melden.

Personen, die von sexueller Belästigung oder von Hass-Postings betroffen sind, können sich an folgende Stellen wenden:

Rat auf Draht: 147

Anti-Diskriminierungs-Stelle Steiermark: 0316/714137

Es gibt auch Apps, die einem helfen können. Die App "BanHate" ist eine App gegen Hass-Postings und Gewalt-Verbrechen. Die App "Take it down" ist für Personen unter 18 Jahren. Die App "Stop Non-Consensual Intimate Image Sharing" ist für Personen ab 18 Jahren. Durch diese Apps wird das Hochladen weiterer Bilder auf verschiedenen Plattformen verhindert.