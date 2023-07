Im Sommer gehen viele Menschen gerne in Frei-Bäder oder zu Seen. Allerdings kann 1 von 10 Österreichern zwischen 5 und 19 Jahren nicht schwimmen. 1 von 5 Österreichern schwimmt nicht gut genug, um sich selbst aus dem Wasser retten zu können, wenn sie in Gefahr geraten.

Früh Schwimmen lernen

Schwimmen sollte bereits als Kind gelernt werden. Je früher sich Kinder an Wasser gewöhnen, umso besser. Spätestens ab der Volks-Schule sollte ein Schwimm-Kurs besucht werden. Wichtig: Kinder dürfen beim Schwimmen nie unbeaufsichtigt sein. Jedes Jahr ertrinken rund 5 Kinder in Österreich. Bei Kindern unter 5 Jahren ist es sogar die häufigste Todes-Ursache.

Es gibt wenige Erwachsene, die schwimmen lernen wollen. Bei Menschen unter 50 Jahren, die nicht richtig schwimmen können, ist Ertrinken eine häufige Todes-Ursache. In Österreich ertrinken jedes Jahr durchschnittlich 35 Personen.