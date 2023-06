Ferien heißt es bereits für 500.000 Schüler in Österreich. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist am 30. Juni Zeugnis-Tag. Danach beginnen die 9-wöchigen Sommer-Ferien.

Für 660.000 Schüler in den anderen Bundesländern geht es eine Woche später los.

Während der Ferien gibt es auch die Möglichkeit, eine Sommer-Schule zu besuchen. Das werden rund 300.000 Schüler in den letzten 2 Ferien-Wochen machen.

Mit Stau in den Süden

Mit dem Start der Sommer-Ferien ist auch viel Verkehr vorprogrammiert. Große Staus sind vor allem ab der nächsten Woche zu erwarten. Durch das Formel-1-Rennen in Spielberg an diesem Wochenende wird es aber in dieser Region auch viel Verkehr auf den Straßen geben.

Am meisten Staus soll es Ende Juli beziehungsweise Anfang August geben. Dann beginnen in den deutschen Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg die Ferien.