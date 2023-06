Im Sommer 2023 kann man wieder zahlreiche Festivals besuchen.

Bregenzer Festspiele

Die Bregenzer Festspiele sind eine große Kultur-Veranstaltung auf einer Bühne am Bodensee. Sie finden heuer von 19. Juli bis 20. August statt. Eine besondere Aufführung wird das Opern-Stück „Madame Butterfly“ von Giacomo Puccini sein. Bei Regen finden die Aufführungen nicht draußen auf der Seebühne, sondern im Festspiel-Haus statt.

See-Festspiele Mörbisch

Die See-Festspiele in Mörbisch (Burgenland) sind ein sehr großes und bekanntes Musiktheater-Festival mit vielen Besuchern direkt am Neusiedler See. Von 13. Juli bis 20. August steht auf der Seebühne in Mörbisch das Musical „Mamma Mia“ mit Musik von Abba auf dem Programm.

Oper im Steinbruch St. Margarethen

Heuer wird im Steinbruch St. Margarethen die Oper „Carmen“ von Georges Bizet aufgeführt. Die Oper im Steinbruch kann man von 12. Juli bis 20. August besuchen. Die Aufführungen finden auf einer sehr großen und besonderen Bühne in einem Steinbruch statt. Dort gibt es heuer auch Konzerte, wie zum Beispiel von dem italienischen Sänger Zucchero oder Hubert von Goisern.

Salzburger Festspiele

Die Salzburger Festspiele sind eine weltweit bekannte Veranstaltung für klassische Musik und Kunst. Heuer finden die Festspiele von 20. Juli bis 31. August in Salzburg auf dem Dom-Platz statt. Man kann dort Opern, Theater-Stücke und Konzerte besuchen. Aufgeführt wird zum Beispiel die Oper „Macbeth“ von Giuseppe Verdi.

Weitere Festivals

In diesem Sommer finden auch noch weitere Festivals statt. Diese sind zum Beispiel das Festival St. Gallen, die Neuberger Kulturtage oder die Musikwochen Millstatt.