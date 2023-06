Das Narzissen-Fest in Bad Aussee ist weit über die Steiermark hinaus bekannt. Es ist ein besonderes Fest, bei dem viele einzelne Narzissen zu großen Figuren gesteckt werden. Dafür werden etwa 700.000 Stück gebraucht. Diese werden nun per Hand gepflückt. Am Samstag werden die Blumen dann zu großen Figuren gesteckt. Damit sie rechtzeitig für das Fest am Sonntag fertig sind.

Ein Teil der Blumen-Figuren wird im Ortszentrum aufgestellt. Der andere Teil ist für den Blumen-Korso vorgesehen. Dabei fahren Boote mit den Blumen-Figuren über den Grundl-See in Bad Aussee.

Zum Narzissen-Fest reisen jedes Jahr viele Besucher an, um die Blumen-Figuren zu bestaunen.