Am 21. Mai fand ein Fußball-Spiel der Bundesliga-Meistergruppe in der Red Bull Arena in Salzburg statt. Dabei hat Red Bull Salzburg gegen SK Sturm Graz mit einem Ergebnis von 2 zu 1 gewonnen. Somit ist die Mannschaft Red Bull Salzburg bereits zum 10. Mal in Folge österreichischer Meister. SK Sturm Graz erbrachte trotzdem gute Leistungen und ist bereits fix Vize-Meister.

Die Tore für Red Bull Salzburg schossen Amar Dedic und Karim Konate. Das Tor für SK Sturm Graz schoss Jon Gorenc Stankovic.