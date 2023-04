Pablo Picasso zählt zu den wichtigsten Künstlern. Er war ein spanischer Maler, Grafiker und Bildhauer. Seine Kunst ist sehr vielfältig. Er gilt als Begründer des Kubismus. Das ist eine besondere Stil-Richtung in der Kunst. Man schätzt, dass es rund 50.000 Kunstwerke von ihm gibt.

Pablo Picasso beeinflusste mit seinem Stil viele Mode-Schöpfer und Designer. Wie er Farben und Formen einsetzt und daraus Kunstwerke entstehen lässt, hat auch heute noch ein der Modewelt Einfluss.

Er ist am 8. April 1973 in Frankreich gestorben. Damit jährt sich sein Todestag heuer zum 50. Mal. Zu diesem Anlass gibt es in vielen Museen Ausstellungen mit Werken von Pablo Picasso.