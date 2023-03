Das sogenannte "Bügeleisen-Gebäude" in New York soll nach einem Streit versteigert werden. Es zählt zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten von New York und ist weltberühmt.

Streit über das Gebäude

Derzeit sind 5 Immobilien-Firmen gemeinsam Eigentümer des Gebäudes. Nachdem der Mieter des Gebäudes ausgezogen war, kam es zu einem Streit zwischen den Besitzern über die Zukunft des Gebäudes. Mittlerweile steht das Gebäude leer. Ein Gericht ordnete nun eine Zwangs-Versteigerung an. Jeder, der sich anmeldet, kann mitbieten.

Berühmtes Gebäude

Das "Bügeleisen-Gebäude" wurde 1902 eröffnet und ist 90 Meter hoch. Es liegt an der Kreuzung von Broadway, 23rd Street und Fifth Avenue mitten in Manhattan.