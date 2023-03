Eine große Masse an Braun-Algen treibt im Meer auf die US-Küste zu. Es sind insgesamt mehr als 6 Millionen Tonnen Algen. Diese Algen-Masse treibt aus dem Zentral-Atlantik dorthin. Das ist die zweitgrößte Menge an Algen seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2011. Vor allem stören die Algen den Tourismus in den USA.

Stinkendes Gas

Wenn die Algen an Land treiben, setzen sie beim Verwesen ein Gas frei. Dieses stinkt nach faulen Eiern. Das Gas sei aber nicht gefährlich, schreibt das Gesundheitsamt von Florida (USA). Es könne jedoch Augen und Atem-Wege reizen. Kleine Lebewesen in den Algen können bei Berührung auch zu Haut-Ausschlägen führen. Es wird davor gewarnt, die Algen zu essen oder sie als Dünger zu verwenden. Die Algen können nämlich viele Schwer-Metalle enthalten.

Immer mehr Algen

Seit dem Jahr 2011 gibt es immer mehr Algen. Die Ausbreitung nehme stark zu. Der Algen-Teppich erstreckt sich von West-Afrika bis in den Golf von Mexiko. Der Golf von Mexiko ist eine große Meeresbucht von Nord-Amerika. Der genaue Grund für die hohe Anzahl der Algen ist aber noch unklar.