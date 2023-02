Am Dienstag (21. Februar) wurde ein Lichtermeer aus 5.000 Kerzen in Wien aufgestellt. Die Kerzen wurden am Stephansplatz in Form eines großen Herzens auf den Boden gestellt.

Zeichen der Unterstützung

Das Meer aus Lichtern war eine Aktion der Hilfs-Organisation Caritas und der ukrainischen Gemeinde. Es wurde ein Zeichen gesetzt, damit die Menschen in Österreich weiterhin Menschen in der Ukraine unterstützen. Besonders will man die vom Krieg betroffenen Kinder unterstützen.

Hilfe für Kinder

Auf der Internet-Seite "wirhelfen.shop/ukraine" gibt es die Möglichkeit, Kriegsbetroffene in der Ukraine, in Nachbarländern und in Österreich zu unterstützen.