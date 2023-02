In Österreich arbeitet die Bier-Branche an einer neuen Mehrweg-Flasche. Mehrweg-Flaschen können in Geschäften zurückgegeben werden. So werden die Flaschen wiederverwendet.

Bald soll es eine Mehrweg-Flasche für 0,33-Liter-Biere geben. Die 0,33-Liter-Bier-Flasche soll wie die 0,5-Liter-Bier-Flasche aussehen.

Test-Phase läuft

Momentan befindet sich die Entwicklung der Mehrweg-Flasche noch in der Test-Phase. Dafür wird eine spezielle Technologie verwendet. Bis Ende 2023 oder Anfang 2024 soll es das 0,33-Liter-Bier in Mehrweg-Flaschen zu kaufen geben.