Während der Corona-Pandemie wurden Corona-Hilfen im Wert von 47,7 Milliarden Euro ausgezahlt oder genehmigt. Mit diesen Hilfs-Geldern wurden viele Bereiche in der Wirtschaft unterstützt wie zum Beispiel Unternehmen. Politische Parteien sollten kein Geld bekommen.

Seit Anfang des Jahres werden die Corona-Wirtschafts-Hilfen überprüft.

ÖVP-Senioren-Bund erhielt Corona-Hilfen

Der Senioren-Bund der Österreichischen Volks-Partei (ÖVP) hatte etwas mehr als 2 Millionen Euro an Corona-Hilfen erhalten. Dieses Geld wird nun vom zuständigen Ministerium zurückgefordert. Beim ÖVP-Senioren-Bund gibt es mehrere Vereine. Der Senioren-Bund war der Meinung, dass er nicht zur politischen Partei ÖVP gehört. Deswegen hat der Senioren-Bund um Corona-Wirtschafts-Hilfen angesucht.

ÖVP soll Geld zurückzahlen

Am Mittwoch (15. Februar) wurde in einem Brief die Zurückzahlung gefordert. Wird das Geld nicht innerhalb von 4 Wochen zurückgezahlt, muss die Zahlung gerichtlich geklärt werden.

Andere Vereine, die ein Teil der ÖVP sind, mussten bereits 817.000 Euro an Corona-Hilfen zurückzahlen. Zum Beispiel die Vereine der Tiroler Jung-Bauernschaft/Landjugend.