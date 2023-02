Der österreichische Musiker Falco zählt zu den bekanntesten Pop-Musikern im deutsch-sprachigen Raum. Er war der erste deutsch-sprachige Pop-Musiker, der es an die Spitze der US-Musik-Charts schaffte. Das gelang ihm mit dem Lied "Rock Me Amadeus".

Falco starb am 6. Februar 1998 bei einem Auto-Unfall. Das heißt, dass sich sein Todes-Tag heute zum 25. Mal jährt.

Österreichischer Pop-Star

Falco wurde am 19. Februar 1957 in Wien geboren. Sein Album "Einzelhaft" kam im Jahr 1982 heraus. Mit diesem Album wurde er welt-berühmt. Bekannte Lieder von Falco sind zum Beispiel "Der Kommissar", "Rock Me Amadeus", "Jeanny" oder "Out of the Dark".