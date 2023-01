Gestern (25. Jänner) fand in Schladming der Nacht-Riesentorlauf statt. Das war eine Premiere. Zum ersten Mal gab es in Schladming einen Nacht-Riesentorlauf. Dabei sind die Herren nicht wie üblich tagsüber gefahren, sondern in der Nacht bei Flutlicht.

Grund dafür war, dass der Riesentorlauf in Garmisch-Partenkirchen abgesagt werden musste.

Österreicher auf Platz 3

Gewonnen hat den Nacht-Riesentorlauf der Schweizer Loic Meillard. Zweiter wurde der Schweizer Gino Caviezel. Der Österreicher Marco Schwarz schaffte es auf Platz 3.