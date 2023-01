Die Österreicherin Monika Willi ist in der Kategorie "Bester Schnitt" im Film "Tár" für einen Oscar nominiert. Der Film "Tár" wurde in weiteren Kategorien nominiert. Zum Beispiel ist Todd Fields in der Kategorie "Beste Regie" und Cate Blanchett als "Beste Haupt-Darstellerin" für einen Oscar nominiert.

Viele weitere Kategorien

Marie Kreutzers Film "Corsage" wurde nicht für einen Oscar nominiert. Die Oscars werden am 12. März in Los Angeles zum 95. Mal vergeben. Die Oscars sind die begehrtesten und bekanntesten Film-Preise. Insgesamt werden die Oscars in 23 Kategorien vergeben.