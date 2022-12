Seit Beginn der Corona-Pandemie kann man in den Grazer Öffi-Bussen keine Fahr-Karten beim Fahrer mehr kaufen. Daher musste man sich die Fahr-Karte in Vorverkaufs-Stellen oder über eine Handy-App kaufen. Dies führte bei vielen Fahrgästen zu Problemen.

Test-Phase beginnt

Aus diesem Grund soll es in Zukunft in der Grazer Bussen Verkaufs-Automaten geben. Nun werden die ersten 3 Automaten getestet. Ab Mitte 2023 soll es in 180 Bussen Verkaufs-Automaten geben. Bei den Verkaufs-Automaten kann man nur bargeldlos (zum Beispiel mit der Bankomat-Karte) bezahlen.

Für alle bedienbar

Die Verkaufs-Automaten sollen barrierefrei sein und von allen Menschen bedient werden können. Zum Beispiel kann die Schrift-Größe und der Kontrast eingestellt werden.