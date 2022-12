Der legendäre Schauspieler Otto Schenk wird noch einmal auf der Bühne zu sehen sein. Gemeinsam wird er mit seinem ehemaligen Manager Herbert Fechter auf sein Leben als Künstler zurückblicken. Dabei werden die beiden ein Gespräch auf der Theater-Bühne führen. Geplant ist der Auftritt am 21. Jänner 2023 im "Theater Akzent" in Wien.

Jahrzehntelang als Schauspieler gearbeitet

Otto Schenk gehört seit sehr langer Zeit zu den bekanntesten Schauspielern Österreichs. Geboren wurde er am 12. Juni 1930. Über 60 Jahre lang hat er als Schauspieler, Regisseur und Verantwortlicher für Theater-Aufführungen gearbeitet.

Otto Schenk ist auf zahlreichen Theater-Bühnen auf der ganzen Welt aufgetreten. Darunter zum Beispiel die Mailänder Scala, die Metropolitan Opera in New York und viele mehr. Im Jahr 2020 hatte er seinen letzten Auftritt am Theater.