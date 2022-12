Der chinesische Staats-Rat hat Lockerungen der Corona-Bestimmungen in China angekündigt. Der Staats-Rat ist für die Ausführung der Gesetze in China zuständig. Die Lockerung der Bestimmungen wurden in 10 Punkten zusammengefasst und vorgestellt.

Diesen Mittwoch (7. Dezember) wurden in China rund 25.000 Corona-Fälle gemeldet. China ist das Land mit den meisten Einwohner der Welt. In China leben mehr als 1,4 Milliarden Menschen. Lange gab es das Ziel, dass es in China gar keine Corona-Ansteckungen gibt. Daher gab es aber extrem strenge Bestimmungen.

Unzufrieden mit strengen Corona-Bestimmungen

Gegen diese extrem strengen Bestimmungen gab es zuletzt immer mehr Unzufriedenheit. Das Leben vieler Menschen war negativ durch die Corona-Bestimmungen beeinflusst. Zum Beispiel, weil es eine sehr strenge Zwangs-Quarantäne gab. Die Menschen in China mussten häufig in spezielle Einrichtungen, die sie während einer Corona-Erkrankung nicht verlassen durften. Nun dürfen die Menschen ihre Quarantäne auch im eigenen Zuhause verbringen. Oftmals galt in China für ganze Stadt-Teile ein Lockdown, auch wenn es nur wenige Corona-Erkrankungen gab. Auch dies soll sich in Zukunft ändern.

Künftig wird es beispielsweise auch nicht mehr notwendig sein, generell einen PCR-Test machen zu müssen. Nur noch in bestimmten Bereichen wie dem Gesundheits-Bereich soll die Test-Pflicht weiterhin gelten.