Heute (5. Dezember) ist der Internationale Tag des Ehren-Amts. Auch in Österreich wird der Tag gefeiert. In Österreich gibt es sehr viele Menschen, die sich freiwillig für andere Menschen einsetzen und versuchen, zu helfen. Zum Beispiel gibt es viele Ehrenamtliche Menschen in der Rettung, bei der Feuerwehr oder auch im Sozial-Bereich. Ehrenamtliche Arbeit ist sehr wichtig.

Ehrenamtlich zu arbeiten bedeutet, dass die Menschen für ihre Arbeit kein Geld bekommen.

Neues Angebot

In Graz gibt es ein neues Zuhör-Telefon, das von Ehrenamtlichen angeboten wird. Der Name des Zuhör-Telefons ist "Nightline". Dort können Studierende mit Fragen und Sorgen an 3 Tagen in der Woche (Mittwoch, Donnerstag und Sonntag) von 20 bis 24 Uhr anrufen. Das Zuhör-Telefon ist zu diesen Zeiten unter der Nummer 0316 26 49 12 erreichbar. Anrufen können auch Menschen, die nicht studieren.

Weitere Informationen zum Zuhör-Telefon "Nightline" gibt es auf dieser Internet-Seite: https://nightline-graz.at/?page_id=12