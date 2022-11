Gestern (20. November) ist die Fußball-Welt-Meisterschaft der Herren in Katar gestartet. Die Fußball-WM dauert bis 18. Dezember. Im Eröffnungs-Spiel der WM 2022 hat Katar gegen Ecuador gespielt. Dieses Spiel hat Ecuador mit 2 zu 0 Toren gewonnen.

Insgesamt sind 32 Fußball-National-Mannschaften bei der WM 2022 dabei. Österreichs Fußball-National-Mannschaft konnte sich nicht für die WM in Katar qualifizieren.

Neues

Bei der WM 2022 gibt es 2 große Änderungen: Zum 1. Mal findet die WM der Herren im europäischen Winter statt. Sonst fanden die Welt-Meisterschaften immer im Sommer statt. Und heuer wird die WM zum 1. Mal in einem arabisch-sprachigen Land ausgetragen. Das WM-Gastgeber-Land Katar liegt an der Ost-Küste der arabischen Halb-Insel. Es grenzt an Saudi-Arabien.

WM wird von der FIFA organisiert

Die Fußball-WM wird von der FIFA organisiert. Die FIFA ist der Welt-Fußball-Verband und auch der einflussreichste Fußball-Verband der Welt. Die FIFA verdient sehr viel Geld mit der Organisation einer Fußball-Welt-Meisterschaft. Alle 4 Jahre wird die Fußball-WM in einem anderen Land ausgetragen. Manchmal wird die WM auch in mehreren Ländern ausgetragen.