Im März 2023 startet im ORF die 15. Staffel der beliebten Sendung "Dancing Stars". Für die kommende Staffel sind einige Änderungen bekanntgegeben worden.

Neuer Moderator, neues Jury-Mitglied

Neu in der 15. Staffel ist zum Beispiel, dass Andi Knoll gemeinsam mit Mirjam Weichselbraun die Sendung moderieren wird. Auch in der Jury gibt es Änderungen, weil Karina Sarkissova nicht mehr dabei ist. Welche Person neben Balázs Ekker und Maria Santner die Jury-Punkte vergeben wird, ist noch nicht bekannt. Es könnte sein, dass das 3. Jury-Mitglied in der 15. Staffel mehrmals wechselt.

Zuschauer können mitstimmen

Zusätzlich zur Jury-Wertung können auch die Zuschauer Punkte an die Tanz-Paare vergeben. Die Punkte der Jury und der Zuschauer werden zusammengezählt. In jeder Sendung scheidet das Tanz-Paar mit den wenigsten Gesamt-Punkten aus. Im Finale tanzen dann 2 Tanz-Paare gegeneinander.