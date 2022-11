Der "Salzburger Stier" ist ein bekannter Preis, der an Kabarettisten vergeben wird. Seit 1982 wird er an Kabarettisten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz vergeben. Dieses Jahr wird der Preis zum 42. Mal verliehen. Für den Preis arbeiten mehrere Rundfunk-Sender wie der ORF, SRF, ARD sowie einige andere Sender zusammen.

Das Preis-Geld für den "Salzburger Stier" ist jeweils 6.000 Euro. Folgende Personen erhalten den "Salzburger Stier":

Österreich: Die Kabarettistin Marina Lacković, auch "Malarina" genannt.

Deutschland: Der Kabarettist Mathias Tretter.

Schweiz: Der Kabarettist Dominic Deville.

Überreicht werden die Auszeichnungen beim "Stier"-Event am 5. Mai und 6. Mai 2023 in Linz. Die Preis-Verleihung findet am Abend statt. Ö1 überträgt beide Abende live ab 19.30 Uhr. Ö1 ist ein österreichischer Radio-Sender.