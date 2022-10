9 Schöne Plätze aus jedem österreichischen Bundesland standen zur Wahl. Gewählt wurde der „schönste Platz Österreichs 2022“. Seit der Live-Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ am National-Feiertag steht dieser nun fest: Die Jury und die Zuseher haben abgestimmt. Die meisten Stimmen gab es für einen Ort in der Obersteiermark – und zwar für das Friedens-Kircherl am Stoderzinken. Bereits zum 9. Mal wurde der schönste Platz gesucht. Schon mehrmals konnten sich steirische Orte als die schönsten im Land bezeichnen.

Zur Wahl zum „schönsten Platz Österreichs 2022“ standen außerdem: