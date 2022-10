Dietrich Mateschitz ist vergangenes Wochenende im Alter von 78 Jahren gestorben. Er ist einer der Mit-Besitzer des Energy-Drink-Herstellers Red Bull. Er wird häufig als der Chef von Red Bull bezeichnet. Er soll die reichste Person Österreichs sein.

Vor über 30 Jahren gegründet

Dietrich Mateschitz hatte die Firma Red Bull im Jahr 1984 gegründet. Mitbeteiligt an der Gründung war auch ein thailändischer Geschäfts-Mann namens Chaleo Yoovidhya. Gemeinsam kauften sie die Rechte am Getränk "Krating Daeng". Die Rezeptur für das Getränk wurde etwas geändert und mit dem Namen "Red Bull" weltweit verkauft. "Red Bull" wurde sehr beliebt. Heute ist die Firma Red Bull eine der erfolgreichsten Firmen in Österreich. Weltweit gehört sie zu den größten Getränke-Herstellern. Dietrich Mateschitz soll die reichste Person Österreich sein.

In vielen Bereich tätig

Mateschitz gab viel Geld für Sport aus. Ihm gehört beispielsweise die Renn-Strecke in Zeltweg und das Red Bull Formel-1-Team. Die Renn-Strecke in Zeltweg wird deswegen „Red Bull Ring“ genannt. Er ist auch Besitzer der Fußball-Vereine Red Bull Salzburg und Red Bull Leipzig. Dazu hat er weltweit viele Grundstücke und Häuser gekauft. Red Bull gibt sehr viel Geld für Veranstaltungen im Bereich der Extrem-Sportarten aus. Auch eine eigene Medien-Firma mit Fernseh-Sendern wie Servus TV gehört zu Red Bull.

Nachfolger

Was nach seinem Tod passiert und wer sein Nachfolger wird, ist noch nicht klar. Nach dem Tod von Mateschitz ist die thailändische Firma, die von Chaleo Yoovidhya gegründet wurde, für die nächsten Entscheidungen verantwortlich. Ihr gehört ein Teil von Red Bull.