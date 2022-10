Thair Abud wandert große Strecken in verschiedenen Ländern. In den letzten 4,5 Jahren wanderte er 26.795 Kilometer quer durch Europa. Nun ist er für kurze Zeit wieder in Graz.

Viele Zwischen-Stopps

Seit 4,5 Jahren ist Thair Abud in verschiedenen europäischen Ländern unterwegs. Sein Ziel ist es vom Nordkap in Norwegen bis nach Kapstadt in Süd-Afrika zu wandern. Allerdings hat er Europa bis jetzt noch nicht verlassen. Er besuchte viele Länder wie zum Beispiel Italien oder Griechenland. Manche Länder besuchte er länger oder mehrmals. Dabei erschwerten die Pandemie und die Reise-Beschränkungen seine Wanderung.

Wieder in Graz

Jetzt ist Thair Abud wieder in Graz. Er wird ein paar Tage bleiben und neue Ausrüstung besorgen. Seine Reise wird ihn anschließend über Griechenland, die Türkei, den Irak, Jordanien bis zum Sinai führen, bevor er weiter nach Afrika reist.