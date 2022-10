Am Donnerstag (20. Oktober) eröffnete das Kino am Grazer Schloßberg. Das Projekt hat 500.000 Euro gekostet. Man erwartet viele Besucher am Grazer Schloßberg.

Spezielle Sitz-Plätze

Im Kino gibt es 18 Sitz-Plätze. Die Sitze sind beweglich und haben spezielle Effekte. Denn die Besucher begleiten sozusagen eine Fliege auf ihrem Flug durch Graz. Für die Zuseher soll es mit den Effekten so wirken, als würden sie selbst fliegen. Der Film dauert 10 Minuten.

Aufgenommen wurde der Flug der Fliege mit einer Drohne. Dieses Gerät kann fliegen und hat eine Kamera eingebaut. Es wird vom Boden aus von einem Menschen gesteuert.

Kombi-Ticket

Die Sitz-Plätze kann man auch im Internet reservieren. Erreichbar ist das Kino über den Schloßberg-Lift. Die Öffnungs-Zeiten sind von 10 bis 20 Uhr.

Informationen gibt es auf dieser Internet-Seite: www.schlossbergrutsche.at