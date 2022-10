3 Atom-Kraftwerke in Deutschland sollen länger in Betrieb bleiben als zuerst gedacht. Es sind die letzten noch aktiven Atom-Kraftwerke. 2 der Atom-Kraftwerke befinden sich in Süd-Deutschland.

Ursprünglich sollten sie am 1. Jänner 2023 abgeschaltet werden. 2 der Atom-Kraftwerke sollten bis 15. April 2023 für den Notfall noch in Betrieb genommen werden können.

Jetzt entschied der deutsche Bundes-Kanzler Olaf Scholz, dass alle 3 Atom-Kraftwerke fix bis 15. April 2023 in Betrieb bleiben.

Wochenlanger Streit

Wegen den Atom-Kraftwerken hat es wochenlang Streit gegeben. Der deutsche Kanzler hatte 3 Beratungen wegen den Atom-Kraftwerken. Viele sind dagegen, dass die Atom-Kraftwerke weiter in Betrieb bleiben. Bei keiner dieser Beratungen ist es zu einem Ergebnis gekommen.

Die Atom-Kraftwerke abzuschalten ist gesetzlich geregelt. Deswegen muss das Gesetz geändert werden, um die Atom-Kraftwerke länger in Betrieb zu lassen. Damit diese Gesetzes-Änderung noch umgesetzt werden kann, muss sie noch in dieser Woche im deutschen Parlament beschlossen werden. Das Parlament ist der Ort, an dem die gewählten Politiker eines Landes arbeiten.

Atom-Kraftwerk

Ein Atom-Kraftwerk ist ein Kraftwerk, das sehr viel Strom erzeugt. Das passiert, indem Atom-Kerne gespalten werden. Überwacht ist das ungefährlich. Wird aber zu viel Energie in sehr kurzer Zeit freigesetzt, kann das sehr gefährlich werden. Es kann zu einer Ketten-Reaktion kommen. Diese kann zu einer Explosion führen. Dabei wird dann radioaktive Strahlung freigesetzt. Man sieht sie nicht, aber radioaktive Strahlung ist hochgiftig.

Die Strahlung ist sehr schädlich für Menschen, Tiere und die Umwelt. Wenn man mit der Strahlung in Berührung kommt, werden Körper-Zellen zerstört. Diese Strahlen-Krankheit kann sofort oder nach einer Weile zum Tod führen. Man kann später schwerste Krankheiten wie Krebs bekommen.