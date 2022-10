Am Sonntag fand in Frankfurt die Auslosung für die Qualifikation-Phase zur Herren-Fußball-Europa-Meisterschaft (EM) 2024 in Deutschland statt.

Das Österreichische National-Team ist gemeinsam mit Belgien, Schweden, Aserbaidschan, und Estland in der Gruppe F.

Mehrere Spiele

Die Qualifikations-Spiele beginnen im März 2023 und dauern bis November 2023. In dieser Zeit wird Österreich je 2-Mal gegen Belgien, Schweden, Aserbaidschan, und Estland spielen. Die 2 besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich direkt für die EM.

Alle 4 Jahre

Die Fußball-EM findet normalerweise alle 4 Jahre statt. Damit ein Land bei der EM mitspielen kann, muss es sich dafür qualifizieren. Dafür gibt es die Qualifikations-Phase. Es können maximal 24 Teams bei der EM mitspielen.

Die letzte EM fand 2021 statt. Sie wurde wegen der Corona-Pandemie um 1 Jahr verschoben.