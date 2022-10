Das SOS-Kinderdorf in Stübing in der Steiermark wurde im Jahr 1962 gebaut. Das SOS-Kinderdorf Steiermark gibt es heuer seit 60 Jahren. Dazu findet eine Jubiläums-Feier statt.

Feier am Grazer Schloßberg

Das Fest findet am heutigen Donnerstag (6. Oktober) statt. Es wird eine Show und einen Spiele-Nachmittag in den Kasematten am Grazer Schloßberg geben. Der Eintritt ist frei. Ab 13:30 Uhr kann man hin.

Verein für Kinder

Das SOS-Kinderdorf ist ein Verein, der Kindern und Familien in Not hilft. Den Verein gibt es in 137 Ländern der Welt. Auch in Österreich. Es gibt zahlreiche Angebote und Stellen, an die man sich wenden kann. Aktuell betreut der Verein 220 Familien in Stübing und Graz.