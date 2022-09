Der SKN St. Pölten hat sich zum 1. Mal für die Gruppen-Phase der Frauen-Fußball-Champions-League qualifiziert. Der österreichische Fußball-Verein hat mit einem Gesamt-Ergebnis von 3 zu 2 gegen KuPS Kuopio aus Finnland gewonnen.

Das Rück-Spiel in der Champions-League-Qualifikation fand am gestrigen Mittwoch in St. Pölten statt. Der SKN St. Pölten schoss in der Verlängerung das entscheidende Tor.

Hohe Einnahmen

Die Fußball Champions-League ist ein Wettbewerb, bei dem die besten europäischen Fußball-Mannschaften gegeneinander spielen. Die Mannschaften sind nicht automatisch dabei, sondern müssen sich dafür qualifizieren. Die Fußball-Champions-League findet jährlich statt. Die Mannschaften können durch ihre Teilnahme bei der Champions-League viel Geld einnehmen.