Am vergangenen Wochenende hat es in Schweden Parlaments-Wahlen gegeben. Am meisten Stimmen hat die Sozialdemokratische Partei erhalten. Weil die Partei mit ihrer Zusammenarbeit anderer Parteien keine Mehrheit im Parlament hat, wird es in Schweden eine neue Regierung geben.

Die Sozialdemokraten und die Partner-Parteien kommen nach der Wahl auf 173 Abgeordnete im Parlament. Um eine Mehrheit im Parlament zu haben, braucht es aber mindestens 175 Abgeordnete. Politiker, die in einem Parlament werden, Abgeordnete genannt. Im Parlament arbeiten die gewählten Politiker eines Landes.

Rücktritt

Die bisherige Regierungs-Chefin Magdalena Andersson von der Sozialdemokratischen Partei hat ihren Rücktritt erklärt. Sie war seit 2021 Regierungs-Chefin von Schweden.

Mehrheit im Parlament gesucht

Nun wird Ulf Kristersson von der Moderaten Partei versuchen, eine Regierungs-Zusammenarbeit mit anderen Parteien zu machen. So könnte es sein, dass er die erforderliche Mehrheit im Parlament erreicht. Wann die Regierungs-Verhandlungen abgeschlossen sind, ist derzeit noch unklar.