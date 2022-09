Am 19. Oktober spielt der GAK im ÖFB-Pokal gegen Sturm Graz. Das Besondere: Dies ist das 1. Spiel seit 15 Jahren zwischen den beiden großen Grazer Fußball-Vereinen. Das letzte Spiel zwischen den GAK und den SK-Sturm war am 17.Mai 2007.

Eintritts-Karten

Das Spiel wird in der Grazer Merkur-Arena stattfinden. Der GAK gilt als Heim-Mannschaft und bekommt so auch mehr Eintritts-Karten, sowie die Einnahmen aus dem Verkauf der Eintritts-Karten. Vereins-Mitglieder des GAK können bereits ab heute Eintritts-Karten kaufen. Die Eintritts-Karten sind im Fan-Center in Graz-Weinzödl erhältlich. Von heute bis 3. Oktober können GAK-Vereinsmitglieder auch online Eintritts-Karten kaufen.

Für den SK Sturm Graz wird es insgesamt 2.900 Eintritts-Karten geben. Diese Eintritts-Karten sind über die Verkaufs-Stellen des SK Sturm erhältlich. Der Verkauf soll bald beginnen.

Genaue Informationen zum Verkauf der Eintritts-Karten können auch auf der Internet-Seite des GAK nachgelesen werden: Alle Infos GAK-Sturm Grazer Derby