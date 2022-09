Die App „Tinder“ feiert dieses Jahr ihren 10. Geburtstag. Das heißt, dass es die App seit 10 Jahren gibt. Tinder ist eine App, mit der man fremde Menschen schreiben kann, um sich anschließend im echten Leben mit ihnen zu treffen. Tinder wird verwendet, um einen neuen Partner oder Partnerin zu finden. Immer mehr Pärchen haben sich in den letzten 10 Jahren in Österreich über Tinder kennengelernt. Im Jahr 2021 war Tinder in Österreich die beliebteste App, um Menschen kennenzulernen.

Nach rechts wischen

Wer Tinder nutzen will, der muss sich anmelden und ein Profil erstellen. Anhand der Angaben schlägt einem die App Personen vor, die zu ihr passen könnten. Man sieht dann ein Foto eines anderen Profils auf dem Bildschirm. Wenn man bei einem anzeigten Profil-Foto mit dem Finger nach rechts wischt und auch der oder die andere Person dies macht, gibt es eine Übereinstimmung und diese beiden Personen können miteinander schreiben.