Die saudi-arabische Frau Salma al-Shihab wurde in ihrem Land zu einer Haft-Strafe von 34 Jahren verurteilt. Seit einigen Jahren lebt al-Shibab in Groß-Britannien. Im Jahr 2021 war sie zu Besuch in Saudi-Arabien. Kurz vor ihrer Rückreise nach Groß-Britannien wurde sie verhaftet.

Der Grund für die Verhaftung war ein angeblich kritischer Beitrag auf Twitter. Der Kurz-Nachrichten-Dienst Twitter gehört zu den sozialen Medien und wird von Hunderten Millionen Menschen weltweit genutzt. Damit kann man Kurz-Nachrichten und Bilder veröffentlichen.

Zunächst wurde sie zu 6 Jahren Haft verurteilt. Nun wurde die Strafe auf 34 Jahre erhöht. Durch ihre Twitter-Nachricht soll laut den saudi-arabischen Behörden die „gesellschaftliche Sicherheit“ in Saudi-Arabien gefährdet worden sein.

Menschen-Rechte eingeschränkt

In Saudi-Arabien kommt es wieder zu Menschenrechts-Verletzungen. Das heißt, dass Menschen-Rechte wie zum Beispiel die Religions-Freiheit oder das Recht auf freie Meinungs-Äußerung eingeschränkt sind. Vor allem die Menschen-Rechte von Frauen sind in Saudi-Arabien sehr lange stark eingeschränkt gewesen.

Erst seit einigen Jahren wird die Situation für Frauen etwas besser. Zum Beispiel dürfen Frauen erst seit 2015 wählen und gewählt werden. Lange Zeit durften Frauen auch nicht alleine Autofahren. Oder es war ihnen verboten, bestimmte Berufe auszuüben.