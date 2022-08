Vor einiger Zeit hatte sich ein Wal in die Seine verirrt. Die Seine ist ein Fluss in Frankreich. Der Wal kam wohl über eine Meeres-Enge in den Fluss. Der Wal ist etwa 4 Meter lang und 800 Kilogramm schwer. Es handelt sich um einen Beluga-Wal. Normalerweise leben Beluga-Wale in arktischen Gewässern vor den Küsten Russlands, Alaskas und Kanadas.

Rettungs-Aktion

Da er in dem warmen Süßwasser-Fluss in Frankreich nicht leben kann, starteten Einsatz-Kräfte am Mittwoch eine Rettungs-Aktion. Sie hoben den Wal mit einem Netz aus dem Wasser. Das Netz war auf einem Kran befestigt.

Tierärzte kümmerten sich gleich um den Wal. Er sollte in ein Becken mit Meerwasser gebracht werden. Dort sollte er wieder aufgepäppelt werden. Wie nun bekannt wurde, überlebte das Tier den Transport nicht.