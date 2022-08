In der Steiermark gibt es viel Altkleider-Container. Diese Container werden größtenteils von der Caritas, dem Roten Kreuz und den Abfall-Wirtschafts-Verbänden (AWV) geleert. Sie sammeln die Altkleider.

6.000 Tonnen in der Steiermark

In der Steiermark werden jedes Jahr 6.000 Tonnen Altkleider gesammelt. Das sind ungefähr 5 Kilogramm Altkleider pro Person. Die verschiedenen Betriebe sammeln die Altkleider.

Was sie damit machen, ist nicht immer gleich. Die meisten Altkleider bleiben nicht in der Steiermark. Die Altkleider werden oft von Groß-Unternehmen gekauft. Diese bringen sie in Sortier-Betriebe im Ausland.

Eine Ausnahme ist die Caritas. Die Caritas sortiert, lagert und verkauft die Altkleider selbst in den Carla-Shops.

Weltweiter Verkauf

In der Steiermark werden nicht so viele Altkleider gebraucht. Sehr gut erhaltene Kleidung oder Marken-Kleidung werden in Secondhand-Geschäften in Europa verkauft. In Secondhand-Geschäften werden gebrauchte Dinge verkauft. Der Großteil der Kleidung wird weltweit weiterverkauft.

Müll in Afrika

Afrika wird durch Stoffe und Altkleider verschmutzt. Eigentlich sollte nur tragbare Kleidung nach Afrika geliefert werden. Es gibt aber wenige Kontrollen bei der Lieferung. Deswegen wird auch kaputte Kleidung dorthin geschickt. In vielen Fällen sei die Entsorgung der kaputten Kleider teurer als der Transport nach Afrika.