Gestern fand das 2. Halbfinale der Frauen-Fußball-Europa-Meisterschaft (EM) statt. Deutschland gewann das Spiel mit 2 zu 1 gegen Frankreich. Im 1. Halbfinale hatten am Dienstag England und Schweden gegeneinander gespielt. England gewann das Spiel mit 4 zu 0.

Somit wird im Finale der Frauen-Fußball-EM England gegen Deutschland spielen. Das Finale wird am kommenden Sonntag im berühmten Wembley-Stadion in London stattfinden. Im Wembley-Stadion haben 90.000 Zuschauer Platz. Zu sehen ist das Finale am Sonntag ab 18 Uhr auf ORF1.