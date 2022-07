Österreichische Haushalte verursachen viel Müll. Genauer: Jedes Jahr landen 1,5 Millionen Tonnen im Restmüll. Umgerechnet sind das 165 Kilogramm pro Person.

Das ist eine sehr große Menge Müll, die jeder Mensch produziert. Ideal wäre es, wenn eine Person maximal 80 Kilogramm Restmüll pro Jahr produziert.

Es ist sehr wichtig, dass man den Müll richtig trennt und möglichst auch Müll vermeidet.

Müll trennen

Wird Müll richtig getrennt, kann er wiederverwertet werden. Das heißt: Glas, Metall und Papier getrennt entsorgen. Durch die richtige Müll-Trennung werden Geld und Energie gespart.

Müll in der falschen Tonne

Die Entsorgung von Restmüll ist teuer. Jedes Jahr landen viele Materialien in der Restmüll-Tonne, die dort nicht hinein gehören. Mehrere 100.000 Tonnen Plastik, Papier, Glas, Metall und Bio-Abfälle werden in den Restmüll geworfen.

Am wenigsten Restmüll macht Vorarlberg. Hier sind es 72 Kilogramm pro Person und Jahr. Den meisten Restmüll gibt es in Wien mit 280 Kilogramm pro Person und Jahr. In der Steiermark sind es 131 Kilogramm pro Person und Jahr.