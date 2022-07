In vielen Bereichen des täglichen Lebens gibt es Teuerungen. Das heißt, Lebensmittel, Hygiene-Produkte oder ähnliches sind teurer geworden. Mehr Menschen als üblich kaufen daher in Sozial-Märkten wie dem Vinzi-Markt ein. Diese Sozial-Märkte brauchen dringend Spenden und Helfer.

Steirische Vinzi-Märkte

In der Steiermark gibt es 8 Vinzi-Märkte. Dort kosten Dinge des täglichen Bedarfs nur wenige Euro. Dazu gehören zum Beispiel Lebens-Mittel oder Hygiene-Artikel. Die Spenden kommen von Super-Märkten oder der Gastronomie.

In den letzten Monaten nutzten immer mehr Menschen die Vinzi-Märkte. Bis zu 180 Menschen sind das. Allerdings gab es auch immer weniger Spenden für die Märkte. Das liegt auch daran, dass für Super-Märkte alles teurer wird. Sie haben oft weniger Lebens-Mittel übrig, die sie spenden könnten.

Auch Privat-Personen können spenden

Privat-Personen können auch etwas an die Vinzi-Märkte spenden. Das können Lebens-Mittel sein, die man nicht mehr verbraucht oder Essen, das von Partys übriggeblieben ist. Auch wenn man zu viel Gemüse im eigenen Garten hat, kann man das spenden. Während der Öffnungs-Zeiten kann man Dinge in die Vinzi-Märkte bringen. Informationen gibt es auch auf dieser Seite: www.vinzi.at/vinzimarkt

Man kann die Spenden auch vom Vinzi-Markt abholen lassen. Dazu ruft man einen Vinzi-Markt an und macht einen Termin aus. Es werden auch Helfer in den Lagern gesucht.

Folgende Dinge können gespendet werden

Grund-Nahrungsmittel wie Zucker, Mehl, Nudeln, Kaffee und Speiseöl

Frische Ware wie Obst, Gemüse und Frisch-Fleisch

Haltbare Ware wie Dosen, Tiefkühl-Gerichte und Fertig-Gerichte

Hygiene-Artikel wie Duschgel, Zahnpasta, Zahn-Bürsten und Einweg-Rasierer

Nicht angenommen werden bereits geöffnete Lebens-Mittel oder Lebens-Mittel, die schon länger abgelaufen sind.

Caritas bittet auch um Spenden

Auch die Caritas bittet um Spenden. Über die „Aktion Herz“ kann man in ungefähr 60 Spar-Märkten helfen. So geht es: Man kauft noch haltbare Lebensmittel (zum Beispiel Mehl oder Reis) oder Hygiene-Artikel und legt diese beim Kassa-Bereich in dafür vorgesehene Körbe.

Man kann Lebens-Mittel auch zu Fair-Teilern bringen. Die Standorte kann man hier nachschauen: www.nachhaltig-in-graz.at