In einigen europäischen Ländern herrscht eine Dürre. Bei einer Dürre gibt es über längere Zeit kein Wasser und keinen Regen. Auch Städte in der slowenischen Küsten-Region sind davon betroffen. Slowenien liegt südlich von Österreich.

Nun wurde angekündigt, dass der Trinkwasser-Verbrauch in einigen Küstenstädten Sloweniens eingeschränkt wird.

Weniger Wasserverbrauch

In den Städten Koper, Izola, Piran und Ankaran darf Trink-Wasser für bestimmte Tätigkeiten nicht benutzt werden. Dazu gehören zum Beispiel die Bewässerung von Gärten, das Befüllen von Schwimm-Becken und das Autowaschen. Außerdem werden in den Städten die Spring-Brunnen, die öffentlichen Trink-Brunnen und Bewässerungs-Anlagen auf öffentlichen Grün-Flächen abgeschaltet. Die Duschen an den Stränden werden ebenfalls gesperrt.

Wenn der Wasser-Verbrauch nicht weit genug verringert wird, dann müsste als nächsten Schritt die Wasser-Versorgung vorübergehend unterbrochen werden. Dies kündigte der Bürgermeister der Stadt Koper an.