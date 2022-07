Wie jedes Jahr gibt es heuer wieder den Aufnahme-Test für das Medizin-Studium. Dieses Jahr ist der Test am Freitag, 8. Juli. Insgesamt gibt es an den Medizinischen Universitäten in Wien, Innsbruck, Graz und Linz dieses Jahr knapp 1.850 freie Plätze. Da aber viel mehr Personen an den Medizin-Unis studieren möchten, gibt es einen Aufnahme-Test. Heuer haben sich fast 16.000 Personen für den Aufnahme-Test angemeldet.

Mehr Studien-Plätze als letztes Jahr

Heuer ist die Wahrscheinlichkeit einen Studien-Platz zu bekommen etwas besser als im letzten Jahr. Letztes Jahr gab es mehr Anmeldungen für den Aufnahme-Test und weniger freie Studien-Plätze. Dieses Jahr gibt es in ganz Österreich 110 mehr freie Plätze für Studierende. Die meisten Anmeldungen hat es in Wien gegeben.

Langer Test

Der Aufnahme-Test dauert mit der Mittags-Pause 8 Stunden. Geprüft wird Wissen aus verschiedenen Schul-Fächern wie Biologie, Physik und Mathematik. Ein gutes Text-Verständnis ist wichtig. Auch die Kognitiven-Fähigkeiten werden geprüft. Zu den Kognitiven-Fähigkeiten zählen zum Beispiel die Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und die Erinnerung.

Bei dem Aufnahme-Test muss man noch nicht das Matura-Zeugnis vorweisen. Man kann den Test auch ohne das gültige Zeugnis machen. Wenn man angenommen wird, muss das Matura-Zeugnis bei der Zulassung an der Universität vorgezeigt werden.