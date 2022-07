Am gestrigen Montag gab es starke Unwetter in der Steiermark. Sehr betroffen waren Graz und Graz-Umgebung. Aber auch in anderen Orten in der Steiermark gab es Unwetter. Die Feuerwehren mussten zu 140 Unwetter-Einsätzen.

Überflutungen und umgestürzte Bäume

Durch den Stark-Regen kam es zu Überflutungen bei Kellern und Straßen. In Graz kam eine Straßen-Bahn nur sehr langsam voran.

Außerdem stürzten auch Bäume auf Straßen und Schienen. Die Zug-Verbindung zwischen Graz und Gleisdorf war unterbrochen. Einige Bäume stürzten auf Haus-Dächer und Strom-Masten. Viele Haushalte in der Steiermark waren ohne Strom.

Viele Blitze und Regen

In Graz fiel über 50 Liter Regen innerhalb von 24 Stunden. Der meiste Regen fiel in Köflach westlich von Graz. Insgesamt gab es gestern 1.506 Blitze in der Steiermark. Einige trafen auch Bäume und ein Wohnhaus.

Temperaturen werden kühler

Ab heute werden die Temperaturen kühler. Es kann trotzdem weiterhin Unwetter in Graz geben. Unwetter kann es auch in weiteren Teilen der Steiermark geben.