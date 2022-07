Von 8. bis 10. Juli findet das Formel-1-Rennen in Spielberg statt. Der Ablauf eines Formel-1-Rennens ist überall gleich: Am 1. Tag gibt es ein Training, am 2. Tag die Qualifikation und am 3. Tag das Rennen. So wird der Ablauf auch in Spielberg sein.

Das Formel-1-Rennen ist sehr wichtig für die Region rund um die steirische Gemeinde Spielberg. An jedem dieser Tage werden 100.000 Fans am Spielberg-Ring erwartet. Die Hotels in Spielberg und in der Umgebung sind Großteils ausgebucht.

Kaum noch Tickets – Sonntag ausverkauft

Die Tickets für das Rennen am Sonntag sind ausverkauft. Nur noch für Freitag und Samstag gibt es einige Tickets. Wenn man Tickets von anderen Personen privat kauft, sollte man aufpassen. Diese Tickets könnten sehr viel teurer oder gefälscht sein.

Das Unterhaltungs-Programm

Wie immer wird ein Unterhaltungs-Programm angeboten. Dazu gehört zum Beispiel eine große Bühne, unterschiedliche Zelte mit Unterhaltungs-Möglichkeiten und Essens-Stände. Das Unterhaltungs-Programm startet schon am Donnerstag und dauert bis Sonntag.

Es gibt auch die Möglichkeit die Formel-1-Fahrer selbst zu treffen. Dies ist am Samstag von 9.20 bis 10.20 Uhr in einem bestimmten Bereich der Fan-Zone möglich.

Schwierige Anreise

Es wird empfohlen mit den öffentlichen Verkehrs-Mitteln zum Spielberg-Ring anzureisen. Es wird beispielsweise die Möglichkeit geben, an verschiedenen Orten in der Steiermark und Kärnten in einen Bus zu steigen und zur Renn-Strecke zu fahren. Da es mehrere Möglichkeiten gibt, sollte man sich vorher gut informieren.

Wenn man trotzdem mit dem Auto unterwegs ist, sollte man Fahr-Gemeinschaften bilden. Das bedeutet, dass nicht eine Person alleine mit dem Auto fährt, sondern sich mit anderen Personen ein Auto teilt. Allgemein ist mit langen Warte-Zeiten zu rechnen.