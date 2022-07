Die Corona-Ampel-Kommission berichtet, dass das Risiko einer Corona-Ansteckung in Österreich wieder deutlich höher ist. Seit Anfang Juni ist die Zahl der Corona-Ansteckungen österreichweit deutlich gestiegen. Am vergangenen Mittwoch (29. Juni) wurden beispielsweise 12.509 Neu-Ansteckungen für ganz Österreich gemeldet.

Die Corona-Ampel-Kommission beobachtet zum Beispiel, wie sich die Ansteckungen in Österreich verändern. Sie gibt laufend Empfehlungen an die Regierung ab.

Unterschiedlich viele Corona-Tests

Die Ampel-Kommission berichtet auch, dass die Zahl der Neu-Ansteckungen höher liegen könnte. Es ist nämlich so, dass die Zahl der Corona-Tests in den österreichischen Bundesländern sehr unterschiedlich ist. Allgemein kann aber gesagt werden, dass das Risiko einer Corona-Ansteckung in allen Bundesländern gestiegen ist.