Das Klima-Ticket ist ein Ticket für öffentliche Verkehrs-Mittel. Es gilt in ganz Österreich. Alle Menschen, die ein Klima-Ticket haben, können ab Juli 1 Monat gratis damit fahren. Bisher konnte man 12 Monate (also ein Jahr) damit fahren. Nun ist es 13 Monate gültig.

Da die Preise steigen in fast allen Lebens-Bereichen deutlich an. Die Regierung will mit dieser Aktion den Menschen helfen, Kosten zu sparen.

Die Aktion gilt auch für jene, die sich bis Ende des Jahres ein Klima-Ticket kaufen. Auch bei einer Verlängerung des Klima-Tickets bis Ende Juni 2023 wird es 1 Gratis-Monat geben.

Das Klima-Ticket wurde vergangenes Jahr eingeführt. Seither wurden mehr als 168.000 Klima-Tickets verkauft.