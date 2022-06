In einem Container-Lager nahe der großen Stadt Chittagong in Bangladesch hat es eine Explosion gegeben. Nachdem ein Groß-Brand ausgebrochen war, starteten die Einsatz-Kräfte mit dem Löschen des Feuers. Dabei ist ein Container mit Chemikalien explodiert. Die Explosion war so laut, dass sie kilometerweit entfernt, spürbar war.

Bei der Explosion sollen mindestens 49 Menschen ums Leben gekommen sein. Es ist möglich, dass es noch mehr Opfer gab.

Schlechte Arbeits-Bedingungen

Bangladesch ist ein Land in Süd-Asien. Es liegt östlich von Indien. Bangladesch ist halb so groß wie Deutschland, hat aber doppelt so viele Einwohner.

In Bangladesch befinden sich viele Fabriken, in denen zum Beispiel Kleidung hergestellt wird. Oftmals sind die Arbeits-Bedingungen in den Fabriken sehr schlecht. Sicherheits-Bestimmungen werden oft nicht ausreichend beachtet. Daher kommt es in Fabriken in Bangladesch immer wieder zu Unfällen.