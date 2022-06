Am heutigen Freitag-Abend spielt Österreichs Fußball-National-Mannschaft gegen Kroatien. Das heutige Spiel ist Ralf Rangnicks 1. Spiel als Trainer der österreichischen Fußball-National-Mannschaft.

Alle 2 Jahre

Das Spiel ist Teil der UEFA Nations-League, die alle 2 Jahre stattfindet. Die Nations-League findet zusätzlich zu Fußball-Welt- und Europa-Meisterschaften statt.

Wenn Mannschaften in der Nations-League gut spielen, können sie zusätzliche Möglichkeiten bekommen, bei einer WM oder EM mitzuspielen.

Weitere Spiele in der Nations-League

Österreich spielt in den nächsten 10 Tagen noch 3 Spiele in der Nations-League. Am 6. Juni spielt Österreich gegen Dänemark und am 10. Juni gegen Frankreich. Am 13. Juni wird Österreich dann noch einmal gegen Dänemark spielen.