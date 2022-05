Die Tierwelt Herberstein ist eines der beliebtesten Ausflugs-Ziele der Steiermark und liegt in der Ost-Steiermark. Jährlich besuchen mehr als 200.000 Menschen den Tierpark in der Nähe des Stubenberg-Sees.

Jung-Tiere zu sehen

Derzeit sind im Tierpark Herberstein zahlreiche Jung-Tiere zu sehen. Mit etwas Glück kann man zum Beispiel den Polar-Wolf-Nachwuchs sehen. Heuer hatte es zum 1. Mal seit 15 Jahren wieder Nachwuchs bei den Polar-Wölfen gegeben. Polar-Wölfe werden mit einem dunklen Fell geboren. Erst mit dem Alter verfärbt sich ihr Pelz weiß.

Nachwuchs gibt es aber auch bei den Eseln, bei den Ziegen, den Faul-Tieren und den Vielfraß-Tieren. Das ist eine Marder-Art, die im Tierpark Herberstein zu sehen ist.

Den Tierpark gibt es schon lange

In Herberstein werden schon lange Tiere gehalten. Seit knapp 50 Jahren ist der Park öffentlich zugänglich. Zu sehen sind in Herberstein viele verschiedene Tier-Arten aus unterschiedlichen Kontinenten, darunter auch Löwen und Wölfe. Auch einen Streichel-Zoo gibt es in der Tierwelt Herberstein.