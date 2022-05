Am Sonntag war der Tag der Bio-Diversität. Wenn man von verschiedenen Lebens-Formen spricht, dann nennt man das Bio-Diversität. Dazu gehören zum Beispiel Tiere und Pflanzen. Es geht darum, die Arten und Pflanzen-Vielfalt so gut wie möglich zu erhalten. Die Umwelt-Organisation World Wildlife Fund (WWF) hat einen Bericht herausgegeben, bei dem es zum Beispiel um Arten-Schutz und Schutz von Lebens-Raum in EU-Ländern geht.

Dabei ist herausgekommen, dass sich viele EU-Länder mehr um den Natur-Schutz kümmern als Österreich.

„Natura 2000“-Gebiete

In Österreich gibt es zahlreiche „Natura 2000“-Schutz-Gebiete. Diese sind auch als Europa-Schutz-Gebiete bekannt. Diese Schutz-Gebiete sind sehr wichtig für den Schutz der Natur in Europa. Laut dem WWF werden die „Natura 2000“-Gebiete in Österreich nicht ausreichend gut geschützt.

Plan notwendig

Der WWF fordert daher einen nationalen Plan, um die Natur-Schutz-Gebiete besser zu schützen. Österreich soll Ziele bekanntgeben, wie die Natur-Gebiete und die Tier-Arten bestmöglich geschützt werden können. Wenn Österreich die Ziele nicht einhält, könnte es Strafen geben.